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Дюков: общий доход РФС в 2020 году превысит 7 млрд рублей

Дюков: общий доход РФС в 2020 году превысит 7 млрд рублей
Футбол / Прочие турниры 0

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после заседания попечительского совета организации отметил, что общий доход РФС в 2020 году превысит 7 млрд рублей.

«Обсуждался бюджет на 2020 год. Бюджет принят, теперь предстоит обсуждение на финансовом комитете РФС, а 24 декабря он будет рассмотрен на исполкоме. Благодаря работе попечительского совета нам удалось увеличить доходную часть в этом году.

Общая доходная часть превысит в следующем году 7 млрд рублей, а коммерческая — 4,7 млрд рублей», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Ранее президент РФС сообщил, что сборная России выступит на чемпионате Европы 2020 года в изменённой форме. Напомним, ранее команда представила комплект формы, который подвергся критике со стороны общественности.

Дюков: сборная России выступит на Евро в изменённой форме
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