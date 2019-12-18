Дюков: общий доход РФС в 2020 году превысит 7 млрд рублей

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков после заседания попечительского совета организации отметил, что общий доход РФС в 2020 году превысит 7 млрд рублей.
«Обсуждался бюджет на 2020 год. Бюджет принят, теперь предстоит обсуждение на финансовом комитете РФС, а 24 декабря он будет рассмотрен на исполкоме. Благодаря работе попечительского совета нам удалось увеличить доходную часть в этом году.
Общая доходная часть превысит в следующем году 7 млрд рублей, а коммерческая — 4,7 млрд рублей», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Ранее президент РФС сообщил, что сборная России выступит на чемпионате Европы 2020 года в изменённой форме. Напомним, ранее команда представила комплект формы, который подвергся критике со стороны общественности.
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