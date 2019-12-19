В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Колчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 51-й минуте счёт в мачте открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. Через 5 минут мяч в собственные ворота отправил защитник «Колчестер Юнайтед» Райан Джексон. На 61-й минуте форвард «красных дьяволов» Антони Марсьяль довёл счёт до разгромного.



В другом четвертьфинальном матче «Эвертон» принимал «Лестер Сити». Игра, прошедшая на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, завершилась победой гостей в серии пенальти (2:2, 3:2 — по пенальти).



Таким образом, «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» вышли в 1/2 финала Кубка английской лиги, а «Колчестер Юнайтед» и «Эвертон» завершили выступление в турнире. Ранее в полуфинал турнира вышли «Манчестер Сити» и «Астон Вилла».