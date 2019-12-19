Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» вышли в 1/2 финала Кубка английской лиги

«Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» вышли в 1/2 финала Кубка английской лиги
Футбол / Англия 0

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Колчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 51-й минуте счёт в мачте открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. Через 5 минут мяч в собственные ворота отправил защитник «Колчестер Юнайтед» Райан Джексон. На 61-й минуте форвард «красных дьяволов» Антони Марсьяль довёл счёт до разгромного.

В другом четвертьфинальном матче «Эвертон» принимал «Лестер Сити». Игра, прошедшая на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле, завершилась победой гостей в серии пенальти (2:2, 3:2 — по пенальти).

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» вышли в 1/2 финала Кубка английской лиги, а «Колчестер Юнайтед» и «Эвертон» завершили выступление в турнире. Ранее в полуфинал турнира вышли «Манчестер Сити» и «Астон Вилла».

Англия - Кубок лиги. 1/4 финала
18 декабря 2019, среда. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 0
Колчестер Юнайтед
Колчестер
1:0 Рашфорд – 51'   2:0 Джексон – 56' (автогол)   3:0 Марсьяль – 61'
Англия - Кубок лиги. 1/4 финала
18 декабря 2019, среда. 22:45 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
2 : 4
Лестер Сити
Лестер
0:1 Мэддисон – 26'   0:2 Эванс – 29'   1:2 Дэвис – 70'   2:2 Бэйнс – 90+1'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019