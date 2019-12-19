Флик: «Баварии» немного повезло в матче с «Фрайбургом»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал результат матча 16-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом». Встреча прошла на стадионе «Шварцвальд-Штадион» во Фрайбурге и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
«Мы увидели два разных тайма. До перерыва мы играли очень хорошо. Затем «Фрайбург» стал играть лучше, они грамотно закрывали свободные зоны и умело действовали через диагональные передачи. Нам удалось выстоять в этот отрезок.
Конечно, нам немного повезло, поэтому вдвойне приятно уезжать домой с победой 3:1 за спиной. У парней позади много матчей, поэтому нормально, что в какой-то момент силы иссякают. Сейчас мы должны отдохнуть, чтобы в субботу подойти в оптимальных кондициях к матчу с «Вольфсбургом», — приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».
«Бавария» набрала 30 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фрайбург» (25) — 6-й.
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