«Бавария» вырвала победу в матче с «Фрайбургом», забив 2 гола в компенсированное время

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Шварцвальд-Штадион» во Фрайбурге и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Во втором тайме, на 58-й минуте, ответный гол в ворота мюнхенцев забил полузащитник «Фрайбурга» Винченцо Грифо. Второй гол за «Баварию» на 92-й минуте забил форвард Джошуа Зиркзее. Третий гол — на счету хавбека мюнхенцев Сержа Гнабри.



«Бавария» набрала 30 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фрайбург» (25) — на 6-м месте.



В других матчах 16-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Падерборн» со счётом 2:0, франкфуртский «Айнтрахт» уступил «Кёльну» (2:4), а «Вольфсбург» и «Шальке-04» не выявили победителя (1:1).