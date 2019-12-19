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«Бавария» вырвала победу в матче с «Фрайбургом», забив 2 гола в компенсированное время

«Бавария» вырвала победу в матче с «Фрайбургом», забив 2 гола в компенсированное время
Футбол / Германия 0

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «Шварцвальд-Штадион» во Фрайбурге и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Во втором тайме, на 58-й минуте, ответный гол в ворота мюнхенцев забил полузащитник «Фрайбурга» Винченцо Грифо. Второй гол за «Баварию» на 92-й минуте забил форвард Джошуа Зиркзее. Третий гол — на счету хавбека мюнхенцев Сержа Гнабри.

«Бавария» набрала 30 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фрайбург» (25) — на 6-м месте.

В других матчах 16-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Падерборн» со счётом 2:0, франкфуртский «Айнтрахт» уступил «Кёльну» (2:4), а «Вольфсбург» и «Шальке-04» не выявили победителя (1:1).

Германия - Бундеслига. 16-й тур
18 декабря 2019, среда. 22:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Левандовски – 16'   1:1 Грифо – 58'   1:2 Зиркзее – 90+2'   1:3 Гнабри – 90+5'
Германия - Бундеслига. 16-й тур
18 декабря 2019, среда. 22:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
2 : 0
Падерборн 07
Падерборн
1:0 Плеа – 46'   2:0 Штиндль – 67' (пен)
Германия - Бундеслига. 16-й тур
18 декабря 2019, среда. 22:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
2 : 4
Кёльн
Кёльн
1:0 Хинтереггер – 6'   2:0 Пасьенса – 30'   2:1 Хектор – 44'   2:2 Борнау – 72'   2:3 Дрекслер – 81'   2:4 Якобс – 90+4'
Германия - Бундеслига. 16-й тур
18 декабря 2019, среда. 22:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 1
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:1 Кабак – 51'   1:1 Мбабу – 82'
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