Игрок «Динамо» К сообщил о болезни и пошёл в ночной клуб. Жерсона выставили на продажу

Киевское «Динамо» может в скором времени расстаться с нападающим Жерсоном Родригесом из-за дисциплинарных проблем у игрока.



Как сообщает Sportarena.com, после матча с «Зарёй», состоявшегося 8 декабря, люксембургский футболист пропустил обязательную тренировку. Клубному врачу он заявил, что не готов заниматься с партнёрами из-за болезни. Однако позднее Родригес опубликовал в своём «сториз» пост из ночного клуба. Врачи «Динамо» решили проверить правдивость слов Жерсона и приехали к нему домой, но его там не оказалось. На следующий день форвард предоставил клубу справку из лечебного учреждения в Киеве, согласно которой он действительно был болен накануне.



Руководство и тренерский штаб «Динамо» более не намерены терпеть непрофессионализм Родригеса – игрок был выставлен на трансфер.



Жерсон перешёл в «Динамо» минувшим летом. В нынешнем сезоне он провёл 8 матчей в чемпионате Украины и забил 2 гола.