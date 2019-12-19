Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Карпин назвал себя подкаблучником

Карпин назвал себя подкаблучником
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своём «инстаграме» поделился фотографиями с отдыха.

Накануне, 18 декабря, специалист опубликовал снимки из магазина, на которых на нём были две шляпы. Карпин предложил угадать подписчикам, какую из них он приобрёл.

Сегодня наставник ростовчан разместил новую фотографию и сопроводил её следующей подписью: «Даше понравилась шляпа с первого фото, а перечить беременной жене нельзя, тем более мне, подкаблучнику».

Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года. После 19 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги команда, набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице, по дополнительным показателям опережая ЦСКА и «Локомотив». Выше ростовчан располагаются только «Зенит» (45) и «Краснодар» (35).

«Следите за собой, а то умрёте — будем плакать». Попов поздравил Карпина
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019