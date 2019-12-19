Карпин назвал себя подкаблучником

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своём «инстаграме» поделился фотографиями с отдыха.



Накануне, 18 декабря, специалист опубликовал снимки из магазина, на которых на нём были две шляпы. Карпин предложил угадать подписчикам, какую из них он приобрёл.

Сегодня наставник ростовчан разместил новую фотографию и сопроводил её следующей подписью: «Даше понравилась шляпа с первого фото, а перечить беременной жене нельзя, тем более мне, подкаблучнику».

Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года. После 19 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги команда, набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице, по дополнительным показателям опережая ЦСКА и «Локомотив». Выше ростовчан располагаются только «Зенит» (45) и «Краснодар» (35).