Карпин назвал себя подкаблучником
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своём «инстаграме» поделился фотографиями с отдыха.
Накануне, 18 декабря, специалист опубликовал снимки из магазина, на которых на нём были две шляпы. Карпин предложил угадать подписчикам, какую из них он приобрёл.
Сегодня наставник ростовчан разместил новую фотографию и сопроводил её следующей подписью: «Даше понравилась шляпа с первого фото, а перечить беременной жене нельзя, тем более мне, подкаблучнику».
Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года. После 19 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги команда, набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице, по дополнительным показателям опережая ЦСКА и «Локомотив». Выше ростовчан располагаются только «Зенит» (45) и «Краснодар» (35).
«Следите за собой, а то умрёте — будем плакать». Попов поздравил Карпина
- 19 декабря 2019
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