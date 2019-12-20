Самедов начал карьеру футбольного агента

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов признался, что стал футбольным агентом.
«Начал заниматься агентской деятельностью. Клиенты уже есть, вы вряд ли о них знаете. Понятно, что топовых футболистов пока нет, надо начинать потихонечку. С учетом моего статуса могу ли предложить свои услуги топовым игрокам? Всё постепенно. Занимаемся всем без шума, пыли и грязи.
Тяжело ли это? Непросто. У нас хватает агентов, рынок уже захвачен определенными людьми. Как другие агенты относятся ко мне как к известному футболисту? Мне всё равно, как они ко мне относятся, я с ними никак не связан. С некоторыми общаюсь — я знаю их, они меня. У каждого — свой путь.
Не то чтобы я стану прямо агентом. Да, мы строим агентство, пробуем этим заниматься. А что касается медийности, то у каждого своя ситуация и своя правда. Кто-то хочет быть в тени, а кто-то открыт. Я же со своей стороны пока только учусь. Не могу сейчас сказать, буду я закрытым или открытым», — приводят слова Самедова «Известия».
35-летний Самедов минувшим летом объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. В конце августа он стал игроком любительского клуба «Знамя» из Ногинска.
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