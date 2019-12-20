Губерниев: Сёмин — тренер года в России? Голосовали точно серебряные олени

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Федерации спортивных журналистов России назвать главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина лучшим тренером года.

«Юрий Сёмин — тренер года в России? По версии Федерации спортивных журналистов России? Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени! Тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и Ласицкене заплакали» — написал Губерниев в своём «телеграм»-канале.

Напомним, Федерация спортивных журналистов России назвала десятку лучших спортсменов по итогам 2019 года, где лучшим тренером года был назван Юрий Сёмин. Торжественное вручение «Серебряных Ланей» Федерация спортивных журналистов России по традиции проведёт вместе со своим партнёром Олимпийским комитетом России.