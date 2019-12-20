«Челси» готов предложить «Реалу» € 52 млн за Иско
«Челси» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Иско. Руководство лондонского клуба готово предложить «сливочным» € 52 млн за 27-летнего игрока, сообщает El Desmarque.
По информации издания, Иско вряд ли покинет «Реал» в ближайшее зимнее трансферное окно. Наиболее вероятно, что хавбек сменит клуб летом 2020 года.
Иско перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Малаги». Сумма трансфера составила € 30 млн. Контракт футболиста со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне Иско принял участие в 13 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Полузащитник не записал в актив голов или результативных передач.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. «Челси» идёт четвёртым в английской Премьер-лиге.
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