Блан может сменить Жардима на посту главного тренера «Монако»
Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лоран Блан может сменить Леонарду Жардима у руля «Монако», сообщает Footmercato.
Ранее сообщалось, что Жардим может быть отправлен в отставку с поста главного тренера команды, если не добьётся положительного результата в матче 19-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».
По данным источника, «Монако» уже провёл встречу с Бланом.
Блан находится без работы с 2016 года, когда покинул «ПСЖ». Французский специалист работал в «Бордо», а также тренировал национальную команду Франции.
В чемпионате Франции «Монако», набрав 25 очков в 17 матчах, занимает 9-е место. Следующий матч команда проведёт дома с «Лиллем». Встреча состоится в субботу, 21 декабря.
«Монако» может уволить Жардима в случае поражения «Лиллю»
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