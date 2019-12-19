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«Монако» может уволить Жардима в случае поражения «Лиллю»

«Монако» может уволить Жардима в случае поражения «Лиллю»
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может быть уволен с поста главного тренера команды, если не добьётся положительного результата в матче 19-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». Об этом сообщает Get Grench Football News со ссылкой на Monaco-Martin.

На днях в матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Монако» на домашнем стадионе проиграл «Лиллю» со счётом 0:3 и вылетел из турнира. Некоторые болельщики французского клуба скандировали кричалки в адрес португальского специалиста клуба. После кубкового матча Леонарду Жардим сказал, что он так же, как и болельщики, ждёт улучшения игры своих подопечных и постарается сделать всё возможное для этого.

В чемпионате Франции «Монако», набрав 25 очков в 17 матчах, занимает 9-е место. Следующий матч команды проведёт дома с «Лиллем». Встреча состоится в субботу, 21 декабря.

«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю» и вылетел из Кубка лиги
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