Карло Анчелотти возглавил «Эвертон» за час до матча с «Арсеналом» в АПЛ

Итальянский специалист Карло Анчелотти назначен главным тренером «Эвертона». Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдской команды. На этом посту 60-летний специалист сменил Данкана Фергюсона, работавшего в качестве временного тренера команды после увольнения Марко Силвы.



Контракт Анчелотти с клубом рассчитан на четыре с половиной года. Напомним, предыдущим клубом Карло был итальянский «Наполи», из которого он был уволен на следующий день после того, как вывел клуб в плей-офф Лиги чемпионов.



Также итальянец ранее возглавлял «Милан», туринский «Ювентус», лондонский «Челси», французский «ПСЖ», мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию».



Интересно, что официально о назначении Анчелотти в «Эвертон» стало известно за час до матча с «Арсеналом» в английской Премьер-лиге. Лондонский клуб на этой неделе тоже сменил главного тренера — контракт на три с половиной года был подписан с Микелем Артетой.