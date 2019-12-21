Карло Анчелотти возглавил «Эвертон» за час до матча с «Арсеналом» в АПЛ

Итальянский специалист Карло Анчелотти назначен главным тренером «Эвертона». Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдской команды. На этом посту 60-летний специалист сменил Данкана Фергюсона, работавшего в качестве временного тренера команды после увольнения Марко Силвы.
Контракт Анчелотти с клубом рассчитан на четыре с половиной года. Напомним, предыдущим клубом Карло был итальянский «Наполи», из которого он был уволен на следующий день после того, как вывел клуб в плей-офф Лиги чемпионов.
Также итальянец ранее возглавлял «Милан», туринский «Ювентус», лондонский «Челси», французский «ПСЖ», мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию».
Интересно, что официально о назначении Анчелотти в «Эвертон» стало известно за час до матча с «Арсеналом» в английской Премьер-лиге. Лондонский клуб на этой неделе тоже сменил главного тренера — контракт на три с половиной года был подписан с Микелем Артетой.
- 21 декабря 2019
-
14:39
-
14:29
-
14:28
-
14:21
-
14:17
-
13:59
-
13:49
-
13:27
-
13:27
-
13:17
-
12:50
-
12:46
-
12:32
-
12:15
-
12:14
-
11:46
-
11:34
-
11:21
-
11:07
-
11:00
-
10:52
-
10:40
-
10:27
-
10:17
-
10:01
-
09:54
-
09:31
-
09:26
-
08:45
-
08:29
-
04:12
-
02:41
-
02:17
-
01:51
-
01:33