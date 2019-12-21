Анчелотти: хочу помочь руководству «Эвертона» выиграть трофеи

Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал подписание контракта с мерсисайдским клубом. Соглашение с 60-летним специалистом рассчитано на четыре с половиной года.
«Эвертон» — отличный клуб, с богатой историей и очень страстными фанатами. У руководства есть чёткое видение того, как нужно двигаться к достижению успеха и завоеванию трофеев. Это то, что мне нравится как менеджеру, и я очень рад возможности здесь поработать. Хочу помочь воплотить это видение в жизнь.
По выступлениям за последние две недели я увидел, что игроки способны на многое. Работа, которую проделал Данкан (Данкан Фергюсон занимал пост временного главного тренера «Эвертона» на протяжении двух последних матчей. — Прим. «Чемпионата»), является его большой заслугой. Рад, что он будет частью моей команды», — цитирует Анчелотти официальный сайт «Эвертона».
- 21 декабря 2019
-
16:03
-
16:02
-
15:33
-
15:12
-
14:59
-
14:39
-
14:29
-
14:28
-
14:21
-
14:17
-
13:59
-
13:49
-
13:27
-
13:27
-
13:17
-
12:50
-
12:46
-
12:32
-
12:15
-
12:14
-
11:46
-
11:34
-
11:21
-
11:07
-
11:00
-
10:52
-
10:40
-
10:27
-
10:17
-
10:01
-
09:54
-
09:31
-
09:26
-
08:45
-
08:29