Анчелотти: хочу помочь руководству «Эвертона» выиграть трофеи

Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал подписание контракта с мерсисайдским клубом. Соглашение с 60-летним специалистом рассчитано на четыре с половиной года.



«Эвертон» — отличный клуб, с богатой историей и очень страстными фанатами. У руководства есть чёткое видение того, как нужно двигаться к достижению успеха и завоеванию трофеев. Это то, что мне нравится как менеджеру, и я очень рад возможности здесь поработать. Хочу помочь воплотить это видение в жизнь.



По выступлениям за последние две недели я увидел, что игроки способны на многое. Работа, которую проделал Данкан (Данкан Фергюсон занимал пост временного главного тренера «Эвертона» на протяжении двух последних матчей. — Прим. «Чемпионата»), является его большой заслугой. Рад, что он будет частью моей команды», — цитирует Анчелотти официальный сайт «Эвертона».