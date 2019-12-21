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«Фиорентина» уволила Монтеллу после домашнего разгрома от «Ромы»

«Фиорентина» уволила Монтеллу после домашнего разгрома от «Ромы»
Футбол / Италия 0

Руководство «Фиорентины» приняло решение расторгнуть контракт с Винченцо Монтеллой после серии неудачных результатов. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Последней каплей стал домашний разгром «фиалок» в матче с «Ромой» (1:4).

В настоящее время «Фиорентина» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Серии А. В 17 матчах команда набрала 17 очков. В чемпионате Италии клуб не побеждает уже на протяжении семи матчей.

Ранее стал известен список специалистов, которые рассматриваются в качестве претендентов на вакантный пост. Среди них — бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти. Пресс-служба флорентийского клуба сообщает, что имя нового главного тренера команды станет известно в ближайшие дни.

«Рома» разгромила «Фиорентину» в выездном матче Серии А
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