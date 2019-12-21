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«Монтеррей» стал бронзовым призёром клубного ЧМ, одолев «Аль-Хиляль» по пенальти

«Монтеррей» стал бронзовым призёром клубного ЧМ, одолев «Аль-Хиляль» по пенальти
Футбол / Прочие турниры 0

В матче за третье место «Монтеррей» встречался с «Аль-Хилялем». Встреча прошла на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе (Катар). Основное время завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти удачливее оказались номинальные хозяева – 4:3.

На 35-й минуте команда из Саудовской Аравии вышла вперёд благодаря точному удару полузащитника Карлоса Эдуардо. В начале второго тайма, в период с 55-й по 60-ю минуту, мексиканский коллектив забил два гола усилиями хавбеков Артуро Гонсалеса и Максимильяно Месы. На 66-й минуте равенство восстановил форвард номинальных гостей Бафатимби Гомис. В серии пенальти точнее оказался «Монтеррей».

Сегодня, 21 декабря, станет известен победитель клубного чемпионата мира. В финальном матче сойдутся «Ливерпуль» и «Фламенго». Начало – в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира. За 3-е место
21 декабря 2019, суббота. 17:30 МСК
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
Окончен
2 : 2
4 : 3
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0:1 Эдуардо – 35'   1:1 Гонсалес – 55'   2:1 Меса – 60'   2:2 Гомис – 66'
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