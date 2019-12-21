Победный гол на предпоследней минуте — в обзоре матча «Борнмут» — «Бёрнли»

«Борнмут» дома уступил «Бёрнли» со счётом 0:1 в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.



Единственный гол на 89-й минуте забил нападающий гостей Джей Родригес, который вышел на замену за 14 минут до этого. После подачи с правого фланга полузащитника Эшли Вествуда Родригес выиграл верховую борьбу у защитников соперника и головой отправил мяч в угол.

Судья встречи предъявил 6 жёлтых карточек. 4 из них были показаны игрокам гостей, а 2 — хозяевам. Кроме того, VAR проанализировал эпизод у участием полузащитника «Борнмута» Филипа Биллинга на предмет соответствия его действий красной карточке, но не обнаружил оснований для этого.



Видео победного гола доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Борнмут», набрав 19 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 14-е место, а «Бёрнли» с 24 очками — 10-е.