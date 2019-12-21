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Гол после передачи от вратаря — в обзоре матча «Брайтон» — «Шеффилд Юнайтед»

Гол после передачи от вратаря — в обзоре матча «Брайтон» — «Шеффилд Юнайтед»
Футбол / Англия 0

«Шеффилд Юнайтед» на выезде выиграл у «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 1:0 в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.

Единственный гол, на 23-й минуте, забил нападающий гостей Оливер Макбарни. После длинной передачи от собственного вратаря он поборолся в воздухе с защитником соперника, первым подхватил отскочивший мяч и в противостоянии ещё с одним оппонентом пробил в ближний угол. Мяч, ударившись о штангу, отскочил в ворота.

Кроме того, ещё два гола «Шеффилд Юнайтед» судья не засчитал после консультаций с использованием системы VAR.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Шеффилд Юнайтед», набрав 28 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место, а «Брайтон энд Хоув Альбион» с 20 очками — 13-е.

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