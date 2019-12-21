Гол после передачи от вратаря — в обзоре матча «Брайтон» — «Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» на выезде выиграл у «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 1:0 в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.



Единственный гол, на 23-й минуте, забил нападающий гостей Оливер Макбарни. После длинной передачи от собственного вратаря он поборолся в воздухе с защитником соперника, первым подхватил отскочивший мяч и в противостоянии ещё с одним оппонентом пробил в ближний угол. Мяч, ударившись о штангу, отскочил в ворота.

Кроме того, ещё два гола «Шеффилд Юнайтед» судья не засчитал после консультаций с использованием системы VAR.



Видео победного гола доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Шеффилд Юнайтед», набрав 28 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место, а «Брайтон энд Хоув Альбион» с 20 очками — 13-е.