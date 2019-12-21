Гол после передачи от вратаря — в обзоре матча «Брайтон» — «Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» на выезде выиграл у «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 1:0 в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.
Единственный гол, на 23-й минуте, забил нападающий гостей Оливер Макбарни. После длинной передачи от собственного вратаря он поборолся в воздухе с защитником соперника, первым подхватил отскочивший мяч и в противостоянии ещё с одним оппонентом пробил в ближний угол. Мяч, ударившись о штангу, отскочил в ворота.
Кроме того, ещё два гола «Шеффилд Юнайтед» судья не засчитал после консультаций с использованием системы VAR.
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Шеффилд Юнайтед», набрав 28 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место, а «Брайтон энд Хоув Альбион» с 20 очками — 13-е.
- 21 декабря 2019
-
22:23
-
22:21
-
22:21
-
22:09
-
22:03
-
22:00
-
21:50
-
21:50
-
21:41
-
21:27
-
21:22
-
21:18
-
21:14
-
21:12
-
21:11
-
21:05
-
21:02
-
20:48
-
20:44
-
20:44
-
20:28
-
20:20
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:53
-
19:36
-
19:25
-
19:23
-
19:10
-
19:04
-
18:46
-
18:25
-
18:20
-
18:01
Партнерский контент