«Интер» разгромил «Дженоа» и вернулся на первое место в таблице Серии А

В 17-м туре итальянской Серии А «Интер» принимал «Дженоа». Матч прошёл на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершился со счётом 4:0.



В середине первого тайма хозяевам удалось отличиться дважды за минуту. Сначала нападающий Ромелу Лукаку вывел свою команду вперёд, а затем полузащитник Роберто Гальярдини удвоил преимущество. Во второй половине встречи нерадзурри поразили ворота соперника ещё три раза: голом с пенальти отметился форвард Себастьяно Эспозито, а Лукаку оформил дубль.



«Интер», набрав 42 очка, вернулся на первое место в турнирной таблице Серии А и теперь опережает «Ювентус» по дополнительным показателям. «Дженоа» (11) остался на 19-й строчке.



Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/20