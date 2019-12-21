«Интер» разгромил «Дженоа» и вернулся на первое место в таблице Серии А
В 17-м туре итальянской Серии А «Интер» принимал «Дженоа». Матч прошёл на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершился со счётом 4:0.
В середине первого тайма хозяевам удалось отличиться дважды за минуту. Сначала нападающий Ромелу Лукаку вывел свою команду вперёд, а затем полузащитник Роберто Гальярдини удвоил преимущество. Во второй половине встречи нерадзурри поразили ворота соперника ещё три раза: голом с пенальти отметился форвард Себастьяно Эспозито, а Лукаку оформил дубль.
«Интер», набрав 42 очка, вернулся на первое место в турнирной таблице Серии А и теперь опережает «Ювентус» по дополнительным показателям. «Дженоа» (11) остался на 19-й строчке.
Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/20
- 21 декабря 2019
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