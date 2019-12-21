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«Интер» разгромил «Дженоа» и вернулся на первое место в таблице Серии А

«Интер» разгромил «Дженоа» и вернулся на первое место в таблице Серии А
Футбол / Италия 0

В 17-м туре итальянской Серии А «Интер» принимал «Дженоа». Матч прошёл на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершился со счётом 4:0.

В середине первого тайма хозяевам удалось отличиться дважды за минуту. Сначала нападающий Ромелу Лукаку вывел свою команду вперёд, а затем полузащитник Роберто Гальярдини удвоил преимущество. Во второй половине встречи нерадзурри поразили ворота соперника ещё три раза: голом с пенальти отметился форвард Себастьяно Эспозито, а Лукаку оформил дубль.

«Интер», набрав 42 очка, вернулся на первое место в турнирной таблице Серии А и теперь опережает «Ювентус» по дополнительным показателям. «Дженоа» (11) остался на 19-й строчке.

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/20

Италия - Серия А. 17-й тур
21 декабря 2019, суббота. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Лукаку – 31'   2:0 Гальярдини – 32'   3:0 Эспозито – 64' (пен)   4:0 Лукаку – 71'
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