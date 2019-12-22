Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Амьен» в матче Лиги 1

В матче 19-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Амьен». Встреча состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
На 10-й минуте счёт в матче открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. В начале второго тайма, на 46-й минуте, форвард Неймар упрочил преимущество парижан в счёте. На 65-й минуте Мбаппе оформил дубль. Через 5 минут единственный гол за «Амьен» забил полузащитник Стивен Мендоса. На 84-й минуте форвард «ПСЖ» Мауро Икарди забил четвёртый гол.
«ПСЖ» набрал 45 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Амьен» (17) — на 17-м месте.
В других матчах тура «Дижон» сыграл вничью с «Мецом» (2:2), «Марсель» оказался сильнее «Нима» (3:1), «Монпелье» разгромил «Брест» (4:0), «Нант» уступил «Анже» (1:2), «Ницца» обыграла «Тулузу» (3:0), «Реймс» сыграл вничью с «Лионом» (1:1), «Ренн» одолел «Бордо» (1:0), а «Страсбург» обыграл «Сент-Этьен» (2:1).
- 22 декабря 2019
-
00:58
-
00:53
-
00:40
-
00:37
-
00:17
- 21 декабря 2019
-
23:54
-
23:39
-
23:37
-
23:14
-
23:06
-
22:59
-
22:55
-
22:34
-
22:23
-
22:21
-
22:21
-
22:09
-
22:03
-
22:00
-
21:50
-
21:50
-
21:41
-
21:27
-
21:22
-
21:18
-
21:14
-
21:12
-
21:11
-
21:05
-
21:02
-
20:48
-
20:44
-
20:44
-
20:28
-
20:20