Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Амьен» в матче Лиги 1

В матче 19-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Амьен». Встреча состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



На 10-й минуте счёт в матче открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. В начале второго тайма, на 46-й минуте, форвард Неймар упрочил преимущество парижан в счёте. На 65-й минуте Мбаппе оформил дубль. Через 5 минут единственный гол за «Амьен» забил полузащитник Стивен Мендоса. На 84-й минуте форвард «ПСЖ» Мауро Икарди забил четвёртый гол.



«ПСЖ» набрал 45 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Амьен» (17) — на 17-м месте.



В других матчах тура «Дижон» сыграл вничью с «Мецом» (2:2), «Марсель» оказался сильнее «Нима» (3:1), «Монпелье» разгромил «Брест» (4:0), «Нант» уступил «Анже» (1:2), «Ницца» обыграла «Тулузу» (3:0), «Реймс» сыграл вничью с «Лионом» (1:1), «Ренн» одолел «Бордо» (1:0), а «Страсбург» обыграл «Сент-Этьен» (2:1).