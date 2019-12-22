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Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Амьен» в матче Лиги 1

Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Амьен» в матче Лиги 1
Футбол / Франция 0

В матче 19-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Амьен». Встреча состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 10-й минуте счёт в матче открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. В начале второго тайма, на 46-й минуте, форвард Неймар упрочил преимущество парижан в счёте. На 65-й минуте Мбаппе оформил дубль. Через 5 минут единственный гол за «Амьен» забил полузащитник Стивен Мендоса. На 84-й минуте форвард «ПСЖ» Мауро Икарди забил четвёртый гол.

«ПСЖ» набрал 45 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Амьен» (17) — на 17-м месте.

В других матчах тура «Дижон» сыграл вничью с «Мецом» (2:2), «Марсель» оказался сильнее «Нима» (3:1), «Монпелье» разгромил «Брест» (4:0), «Нант» уступил «Анже» (1:2), «Ницца» обыграла «Тулузу» (3:0), «Реймс» сыграл вничью с «Лионом» (1:1), «Ренн» одолел «Бордо» (1:0), а «Страсбург» обыграл «Сент-Этьен» (2:1).

Франция - Лига 1. 19-й тур
21 декабря 2019, суббота. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 1
Амьен
Амьен
1:0 Мбаппе – 10'   2:0 Неймар – 46'   3:0 Мбаппе – 65'   3:1 Мендоса – 70'   4:1 Икарди – 84'
Франция - Лига 1. 19-й тур
21 декабря 2019, суббота. 22:45 МСК
Дижон
Дижон
Окончен
2 : 2
Метц
Метц
0:1 Диалло – 14'   1:1 Амальфитано – 18'   2:1 Бальде – 42'   2:2 Майга – 90+1'
Удаления: нет / Сунзу – 53'
Франция - Лига 1. 19-й тур
21 декабря 2019, суббота. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
3 : 1
Ним
Ним
1:0 Алакуш – 46' (автогол)   2:0 Бенедетто – 65'   3:0 Пайет – 81'   3:1 Бриансон – 90+2'
Франция - Лига 1. 19-й тур
21 декабря 2019, суббота. 22:45 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
4 : 0
Брест
Брест
1:0 Лаборде – 13'   2:0 Саванье – 30' (пен)   3:0 Лаборде – 56'   4:0 Молле – 83'
Франция - Лига 1. 19-й тур
21 декабря 2019, суббота. 22:45 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 2
Анже
Анже
1:0 Блас – 17'   1:1 Бобишон – 50'   1:2 Эль-Мелали – 87'
Франция - Лига 1. 19-й тур
21 декабря 2019, суббота. 22:45 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
3 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Сарр – 16'   2:0 Силла – 19' (автогол)   3:0 Лис-Мелу – 40'
Франция - Лига 1. 19-й тур
21 декабря 2019, суббота. 22:45 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
1 : 1
Лион
Лион
0:1 Тусар – 9'   1:1 Кафаро – 44' (пен)
Франция - Лига 1. 19-й тур
21 декабря 2019, суббота. 22:45 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 0
Бордо
Бордо
1:0 Ньянг – 82'
Франция - Лига 1. 19-й тур
21 декабря 2019, суббота. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
2 : 1
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0 Ажорк – 22'   2:0 Томассон – 62'   2:1 Будебуз – 72' (пен)
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