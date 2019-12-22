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Нападающий «Баварии» Левандовски был успешно прооперирован

Нападающий «Баварии» Левандовски был успешно прооперирован
Футбол / Германия 0

Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски перенёс операцию на паху после победной домашней игры с «Вольфсбургом» (2:0) сообщает BBC.

Ожидается, что 31-летний поляк пропустит от 10 до 14 дней.

Перед четырёхнедельной паузой «Бавария», имея в своём активе 33 очка, занимает 3-е место в чемпионате Германии. Следующий матч баварцы проведут 19 января.

В текущем сезоне Левандовски принял участие в 24 матчах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 2 ассистами. Футболист является лучшим бомбардиром Бундеслиги и Лиги чемпионов.

Он провёл блестящий старт сезона-2019/20, добившись в ноябре самого быстрого покера (за 14 минут) в истории Лиги чемпионов в выездном матче 5-го тура группового этапа с «Црвеной Звездой» (1:6).

Форвард «Баварии» Левандовски будет прооперирован
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