Луческу ведёт переговоры со «Сьоном»
Румынский специалист Мирча Луческу, ранее возглавлявший петербургский «Зенит», может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии, сообщает Le Matin.
По информации источника, руководство «Сьона» связалось с тренером и приступило к переговорам. Также сообщается, что Луческу отклонил предложение бразильского «Сантоса».
Последней командой, которую тренировал Луческу, была сборная Турции. Он работал со сборной с 2017 по февраль 2019 года.
Помимо работы с «Зенитом» и Шахтёром» румынский тренер работал в «Бешикташе», «Галатасарае», «Рапиде» и «Интере». В качестве тренера Луческу провёл 1303 матча, из которых выиграл 801. За спортивные достижения Мирча награждён орденом «За заслуги» I, II и III степени.
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