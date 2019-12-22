Пиоли — о поражении со счётом 0:5: это не был настоящий «Милан»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение команды в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (0:5).

«Очевидно, что это не был настоящий „Милан“, так как недавно мы добились хороших результатов в других матчах. Мы должны принять критику, так как допускали ошибки.

Мы начали матч с неправильным настроем. Если изначально подход неправильный, то его сложно исправить. Мы предоставили сопернику слишком много свободного пространства, хотя «Аталанта» является одной из лучших в Италии и даже Европе, когда дело доходит до интенсивности и агрессии.



Нам всем нужно работать, начиная с меня. В перерыве я надеялся, что мы сможем вернуться в игру, но в итоге стали играть ещё более разрозненно.

Сегодняшний матч выглядел так, словно это была наша первая совместная игра, но это не так. Нам нужно вернуться к тому, что мы делали раньше, и вспомнить матчи, которые были ранее. Очевидно, что мы можем и должны добиваться лучших результатов", — приводит слова Пиоли Football Italia со ссылкой на DAZN.