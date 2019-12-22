Непостижимый ляп вратаря, приведший к голу, — в обзоре матча «Уотфорд» — «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Уотфорду» со счётом 0:2 в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.



Первый гол на 50-й минуте забил нападающий хозяев Исмаила Сарр. После подачи со штрафного и скидки партнёра он несильно пробил с лёта с отскоком от газона. Мяч летел прямо в руки вратарю гостей Давиду де Хеа, но тот невероятным образом не смог отразить его.

Спустя четыре минуты защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака пошёл в явно запоздалый подкат в своей штрафной и сбил соперника.

Судья назначил пенальти, который реализовал нападающий «Уотфорда» Трой Дини, сильно пробив низом почти по центру ворот.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Манчестер Юнайтед», набрав 25 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 8-е место, а «Уотфорд» с 12 очками — 20-е.