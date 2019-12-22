Сон удалён за отмашку от соперника ногой. Видео

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» на 62-й минут был удалён нападающий хозяев Сон Хын Мин. Он, упав в борьбе с защитником соперника Антонио Рюдигером, ударил его ногой в корпус.
Видео доступно на «Чемпионате».
18-й тур АПЛ стартовал вчера, 21 декабря, матчем «Эвертон» — «Арсенал», который завершился вничью со счётом 0:0. Также «Борнмут» дома уступил «Бёрнли» — 0:1, «Астон Вилла» на своём поле проиграла «Саутгемптону» (1:3), «Брайтон энд Хоув Альбион» дома потерпел поражение от «Шеффилд Юнайтед» со счётом 0:1, «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле обыграл «Кристал Пэлас» — 1:0, «Норвич Сити» дома уступил «Вулверхэмптону» (1:2), «Манчестер Сити» на своём поле выиграл у «Лестер Сити» со счётом 3:1.
Сегодня, 22 декабря, «Манчестер Юнайтед» в гостях проиграл «Уотфорду» — 0:2.
Дата проведения матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль» будет определена позднее.
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