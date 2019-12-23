Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» лидирует в рейтинге самых высоких зарплат в мировом спорте

«Барселона» лидирует в рейтинге самых высоких зарплат в мировом спорте
Футбол / Англия 0

Издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых клубов в мировом спорте. При учёте использовались данные средней зарплаты игроков без бонусов.

Лидером рейтинга оказалась «Барселона», которая в среднем платит игрокам € 11 081 282. Второе место занимает мадридский «Реал» с показателем в € 10 062 090. В первую тройку также входит туринский «Ювентус» — € 9 119 076.

Топ-15 рейтинга выглядит так:
1. «Барселона» – € 11 081 282
2. «Реал» – € 10 062 090
3. «Ювентус» – € 9 119 076
4. «Портленд Трэйл Блэйзерс» (НБА) – € 9 058 786
5. «Голден Стэйт Уорриорз» (НБА) – € 8 952 374
6. «Орландо Мэджик» (НБА) – € 8 550 449
7. «Оклахома-Сити Тандер» (НБА) – € 8 511 030
8. «Денвер Наггетс» (НБА) – € 8 402 631
9. «Майами Хит» (НБА) – € 8 390 572
10. «Кливленд Кавальерс» (НБА) – € 8 308 078
11. «Хьюстон Рокетс» (НБА) – € 8 266 078
12. «ПСЖ» – € 8 061 793
13. «Манчестер Сити» – € 7 881 463
14. «Лос-Анджелес Клипперс» (НБА) – € 7 820 865
15. «Филадельфия Сиксерс» (НБА) – € 7 778 458.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019