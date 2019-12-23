Хонда покинул «Витесс» спустя 1,5 месяца после прихода в клуб

Голландский «Витесс» на официальном сайте объявил об уходе из команды японского полузащитника Кейсуке Хонды.

Клуб поблагодарил футболиста за игру и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

«Когда я перешёл в „Витесс“, моя миссия состояла в том, чтобы изменить ситуацию. Мне это не удалось. Леонид Слуцкий покинул клуб, и я чувствую ответственность за это. Вот почему я думаю, что больше не должен играть здесь. Я ценю то, как партнёры по команде и фанаты относились ко мне», — сказал Хонда.

33-летний Хонда стал игроком «Витесса» в начале ноября, присоединившись к клубу в статусе свободного агента. В составе голландского клуба японский хавбек принял участие в четырёх матчах чемпионата Нидерландов (три — в основном составе) и не отметился результативными действиями.