Хонда покинул «Витесс» спустя 1,5 месяца после прихода в клуб

Голландский «Витесс» на официальном сайте объявил об уходе из команды японского полузащитника Кейсуке Хонды.
Клуб поблагодарил футболиста за игру и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
«Когда я перешёл в „Витесс“, моя миссия состояла в том, чтобы изменить ситуацию. Мне это не удалось. Леонид Слуцкий покинул клуб, и я чувствую ответственность за это. Вот почему я думаю, что больше не должен играть здесь. Я ценю то, как партнёры по команде и фанаты относились ко мне», — сказал Хонда.
33-летний Хонда стал игроком «Витесса» в начале ноября, присоединившись к клубу в статусе свободного агента. В составе голландского клуба японский хавбек принял участие в четырёх матчах чемпионата Нидерландов (три — в основном составе) и не отметился результативными действиями.
- 23 декабря 2019
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