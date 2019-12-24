«Валенсия» хочет арендовать Канселу у «Манчестер Сити», игрок дал согласие на переход

Руководство «Валенсии» намерено серьёзно усилить состав перед второй частью нынешнего сезона, сообщает AS.



По словам издания, в качестве основной цели на зимнее трансферное окно «летучие мыши» определили защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, ранее уже выступавшего за клуб. «Валенсия» хочет заполучить португальца как минимум на правах аренды до лета, и сам игрок уже дал согласие на переход.



Отмечается, что в «Манчестер Сити» вряд ли захотят ослаблять состав в преддверии решающей части кампании, но трансфер по-прежнему вероятен.



Канселу выступал за «Валенсию» с 2015 по 2017 год, а также защищал цвета «Бенфики», «Интера» и «Ювентуса», откуда перебрался в Англию минувшим летом. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провёл 6 матчей в английской Премьер-лиге и получил 1 жёлтую карточку.

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