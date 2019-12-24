Роджерс: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — ориентир для нас

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс признал, что его команде ещё предстоит много работать, чтобы выйти на один уровень с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
«Матч с «Ливерпулем» — очередная тяжёлая игра для нас, ведь они являются одной из самых стабильных команд, которые показывают очень высокий уровень уже на протяжении длительного количества времени. Но мы будем играть дома и хотим показать нашу истинную игру. Это будет серьёзное испытание для нас.
Такие команды, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», являются отличным ориентиром для нас, и мы должны постоянно прогрессировать, чтобы попытаться приблизиться к этому уровню.
Сейчас мы на втором месте в чемпионате и вышли в полуфинал Кубка лиги. Нам нужно всегда быть на высоте и стараться показывать самый высокий уровень», — приводит слова Роджерса Sky Sports.
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