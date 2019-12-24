Юнгберг и ещё три специалиста войдут в тренерский штаб Артеты в «Арсенале»

«Арсенал» опубликовал на официальном сайте имена специалистов, вошедших в тренерский штаб нового наставника «канониров» Микеля Артеты. Помогать главному тренеру в лондонском клубе будут Фредрик Юнгберг, Альберт Стейвенберг, Стив Раунд и Иньяки Канья Павон.



Напомним, Фредрик Юнгберг занял пост временного тренера «канониров» после отставки испанского специалиста Унаи Эмери. 20 декабря «Арсенал» назначил на пост главного тренера Микеля Артету. Стейвенберг будет совмещать два поста, так как на данный момент он является ассистентом главного тренера сборной Уэльса. Раунд ранее работал в системе «Манчестер Юнайтед», а Павон будет работать с голкиперами «канониров».

«Арсенал» набрал в 18 матчах 23 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.