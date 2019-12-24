«Арсенал» интересуется М. Дембеле в качестве возможной замены Ляказетту или Обамеянгу

Лондонский «Арсенал» в январе либо в летнее трансферное окно может расстаться с Александром Ляказеттом или Пьером-Эмериком Обамеянгом, утверждает Le10sport.
По данным источника, в качестве возможной замены одному из форвардов «канониры» проявляют интерес к нападающему «Лиона» Муссе Дембеле, который является приоритетным вариантом для лондонцев.
Ранее сообщалось, что Дембеле входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Дембеле перешёл в «Лион» летом 2018 года из шотландского «Селтика». Сумма трансфера составила € 22 млн. В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Франции (в 16 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (двух — с пенальти). Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
- 24 декабря 2019
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