«Спартак» ищет водителя клубного автобуса

На сервисе HeadHunder опубликована вакансия «Водитель служебного автобуса». Автор вакансии — ОАО «ФК Спартак-Москва». Отмечается, что клубу требуется водитель автобуса молодёжной команды.



Напомним, в 2017 году из «Спартака» был уволен Валентин Терентьев — водитель автобуса, проработавший в клубе 12 лет. Сам бывший работник московского клуба допустил, что инициатором его увольнения стал тогдашний тренер команды Массимо Каррера.



От потенциального водителя требуются порядочность, коммуникабельность, инициативность, исполнительность и аккуратность. Взамен клуб готов предложить заработную плату в 63 тыс. рублей.

По итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на 10-м месте турнирной таблицы.