«Спартак» ищет водителя клубного автобуса
На сервисе HeadHunder опубликована вакансия «Водитель служебного автобуса». Автор вакансии — ОАО «ФК Спартак-Москва». Отмечается, что клубу требуется водитель автобуса молодёжной команды.
Напомним, в 2017 году из «Спартака» был уволен Валентин Терентьев — водитель автобуса, проработавший в клубе 12 лет. Сам бывший работник московского клуба допустил, что инициатором его увольнения стал тогдашний тренер команды Массимо Каррера.
От потенциального водителя требуются порядочность, коммуникабельность, инициативность, исполнительность и аккуратность. Взамен клуб готов предложить заработную плату в 63 тыс. рублей.
По итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на 10-м месте турнирной таблицы.
«Пусть своих итальянцев за баранку сажает». Кого ещё убрал Каррера
Дмитрий Егоров поговорил с водителем автобуса «Спартака», который был уволен после 12 лет работы в клубе. Просто не понравился Каррере.
- 25 декабря 2019
-
17:35
-
17:28
-
17:25
-
17:18
-
16:53
-
16:24
-
16:19
-
16:12
-
15:35
-
15:10
-
14:53
-
14:43
-
14:36
-
14:36
-
14:29
-
14:03
-
13:47
-
13:33
-
13:27
-
12:51
-
12:49
-
12:22
-
12:11
-
12:05
-
11:40
-
11:31
-
11:21
-
10:50
-
10:49
-
10:42
-
10:25
-
10:08
-
10:05
-
09:45
-
09:42
Партнерский контент