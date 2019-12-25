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«Спартак» ищет водителя клубного автобуса

«Спартак» ищет водителя клубного автобуса
«Спартак» ищет водителя клубного автобуса
Футбол / РПЛ 0

На сервисе HeadHunder опубликована вакансия «Водитель служебного автобуса». Автор вакансии — ОАО «ФК Спартак-Москва». Отмечается, что клубу требуется водитель автобуса молодёжной команды.

Напомним, в 2017 году из «Спартака» был уволен Валентин Терентьев — водитель автобуса, проработавший в клубе 12 лет. Сам бывший работник московского клуба допустил, что инициатором его увольнения стал тогдашний тренер команды Массимо Каррера.

От потенциального водителя требуются порядочность, коммуникабельность, инициативность, исполнительность и аккуратность. Взамен клуб готов предложить заработную плату в 63 тыс. рублей.

По итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на 10-м месте турнирной таблицы.

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Дмитрий Егоров поговорил с водителем автобуса «Спартака», который был уволен после 12 лет работы в клубе. Просто не понравился Каррере.
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