Аудитория ФНЛ выросла на 248% в 2019 году

По итогам 2019 года аудитория Футбольной национальной лиги выросла на 248%. Победитель независимой национальной премии в области спортивных бизнес-достижений BISPO Awards в номинации “Лучшее IT-решение автоматизации бизнес-процессов в спортивном бизнесе” — компания InStat — рассказала, как они это сделали.



Катанаев Иван, CEO InStatTV: “На каждом матче присутствует аналитик InStat, который собирает и оценивает данные. Отделы статистики InStat разбирают каждый матч в прямом эфире. В процессе трансляции работает система смарт статистик, которая генерирует до 250 специальных титров с данными. Этот дополнительный контент привлекает массу зрителей, в том числе и неравнодушных к беттингу”.

До начала сотрудничества ФНЛ с InStat у лиги существовал ряд проблем, которые ощутимо снизили популярность и её прямые доходы:

● низкое качество видео (не существовало норм регламентирующих оборудование, не было единых стандартов трансляции матчей);

● клубы не имели возможности зарабатывать на контенте, так как все коммерческие права были выкуплены компанией, которая просто платила небольшую фиксированную сумму в год которая едва покрывала расходы лиги;

● лига не рекламировалась, равно как и её партнёры, так как ФНЛ не имела продукта, который мог бы быть востребован на рынке.

В 2019 году ФНЛ сделала InStat своим единственным подрядчиком и организовала централизованные трансляции всех игр лиги. Единые стандарты картинки, дополненная полной статистикой графика. Итог – эксклюзивные права на трансляции всех игр и хайлайтов выкупила компания «Яндекс», которая в 2020 году переподписала соглашение ещё на три следующих сезона.



“Для трансляций мы разработали собственный стандарт качества, который позволил вывести трансляции игр ФНЛ на принципиально новый уровень. Это значительно увеличило аудиторию и вовлечённость зрителей в процесс”, — комментирует Иван Катанаев.



Результатом совместной работы InStat и ФНЛ в сезоне-2018/19 стал совокупный рост аудитории трансляций игр ФНЛ на 248%. Количество сессий на трансляциях одного тура достигало отметки в 200 тыс. уникальных зрителей. В качестве материальных достижений нужно отметить значительное увеличение (более чем в два раза) спонсорских контрактов, объём средств поступивших в лигу благодаря продаже беттинговых прав, привлечение новых партнёров и спонсоров в течение сезона. По итогам первого же сезона ФНЛ, впервые в своей истории, распределили прибыль между всеми клубами лиги и создали резервный фонд, который пойдёт на развитие лиги в ближайшие годы.