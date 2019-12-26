«Челси» на своём поле проиграл «Саутгемптону»
В матче 19-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» принимал «Саутгемптон». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого гола стал нападающий «Саутгемптона» Майкл Обафеми, отправивший мяч в ворота соперника на 31-й минуте с передачи полузащитника Пьер-Эмиля Хёйбьерга. В середине второго тайма преимущество «святых» увеличил хавбек Нейтан Редмонд.
«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе синих 32 очка. «Саутгемптон» (21) — на 14-м месте.
В 20-м туре «Саутгемптон» 28 декабря на своём поле сыграет с «Кристал Пэлас», а «Челси» на следующий день в гостях встретится с лондонским «Арсеналом».
Англия - Премьер-лига. 19-й тур
26 декабря 2019, четверг. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 2
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Обафеми – 31' 0:2 Редмонд – 73'
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