Анчелотти — о победном дебюте в «Эвертоне»: идеальный день

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал победу своих подопечных в матче 19-го тура АПЛ с «Бёрнли» (1:0). Для итальянского специалиста игра стала первой у руля «ирисок».
«Быть представленным перед домашними болельщиками — это особенный момент. Ещё более особенным он стал после отличного матча команды и хорошего результата. В целом идеальный день.
Нам была очень нужна победа, и я рад итоговым трём очкам. «Бёрнли» провёл хороший матч, но мы заслужили победу.
Плотный график в праздничный период? Футболисты привыкли восстанавливаться за три дня, но два — это перебор. Впереди матч с «Ньюкаслом», и такой короткий перерыв повлияет на нашу продуктивность. Впрочем, у «Ньюкасла» будут аналогичные проблемы», — цитирует Анчелотти BBC.
- 26 декабря 2019
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