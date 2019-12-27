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Бакаев: Дзюба шутил: «Остановись уже». Я ответил: «Ничего личного»

Бакаев: Дзюба шутил: «Остановись уже». Я ответил:
Бакаев: Дзюба шутил: «Остановись уже». Я ответил: «Ничего личного»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, при каких обстоятельствах решил взять 10-й номер в московском клубе. Смена игрового номера футболиста произошла перед началом текущего сезона.

«Очень сильно захотел себе «десятку» в «Спартаке», просто не мог удержаться. Не знаю, как отреагировали партнёры, но поначалу подкалывали. Говорили: «Ой, посмотрите, десятка идёт!». Кто? Да каждый второй, ха-ха.

В сборной России общаюсь со всеми. Пересекаемся в массажке, болтаем, смеёмся. Иногда смотрим фильмы с Джикией. Дзюба? Недавно надо мной пошутил. Сказал: «Остановись уже! В гонке ассистентов почти догнал». Ответил: «Ничего личного!» — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Максиму Ерёмину.

Первый большой эксклюзив с Бакаевым после возвращения в «Спартак»
Про осенний провал, акцию фанатов, смену позиции и ответ Дзюбе.
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