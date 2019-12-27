Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии достигла отметки в 35 матчей

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Одержав 9-ю победу подряд, беспроигрышная серия «Ливерпуля» насчитывает 35 матчей в чемпионате Англии. По этому показателю им удалось обойти ««Лидс», чья серия без поражений в сезоне-1968/1969 составила 34 игры, что являлось 4-м показателем в АПЛ. Об этом сообщает Gracenot в «твиттере».
Таким образом, по длительности беспроигрышной серии в чемпионате Англии красные входят в топ-4 команд. Впереди лишь лондонский «Челси», чья серия без поражений в сезоне-2004/2005 насчитывает 40 матчей, «Ноттингем Форест» — 42 игры в сезоне 1977/1978 и «Арсенал» — 49 встреч в сезоне-2003/2005.
Турнирная таблица АПЛ и календарь сезона-2019/20 доступны на «Чемпионате».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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