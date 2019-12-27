Каррагер: «Ливерпуль» — лучшая команда в мире на данный момент

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер подвёл итоги матча 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором красные на выезде разгромили «Лестер Сити» со счётом 4:0.

«Представление от «Ливерпуля» подводит итоги их года, они всегда улучшают своих игру в больших матчах и делают достаточно в других встречах. Лучшая команда в мире на данный момент», — написал Каррагер в своём «твиттере».

«Ливерпуль» одержал 9-ю победу подряд в лиге и, набрав 52 очка, упрочил своё лидерство в таблице. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 13 очков.



В воскресенье, 29 декабря, в матче 20-го тура АПЛ «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Вулверхэмптон». Начало матча – 19:30 мск.

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