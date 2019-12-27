Гендиректор «Уфы»: надеюсь, преемник Егорова справится лучше. Это расстрельная должность

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал уход Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.



«Надеюсь, что другой человек справится с этой работой намного лучше. Это тяжёлая и расстрельная должность. Это решение РФС и, может, самого Егорова. Он пытался что-то сделать – на каком-то этапе получалось хуже, на каком-то лучше. Время покажет, но это должность, которую не пожелаешь никому», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Егоров был назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования в мае 2018 года. В ноябре он сообщил, что руководство РФС дало ему время до конца этого года на исправление ситуации с судейством в чемпионате России. Однако на этой неделе президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции заявил, что решение о будущем Егорова может быть отложено на начало 2020 года.

Егоров: судейский департамент проделал большую работу. Не всё получилось реализовать