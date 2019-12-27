Егоров: судейский департамент проделал большую работу. Не всё получилось реализовать

Бывший арбитр Александр Егоров прокомментировал свой уход с поста главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.



«Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, но не всё задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие», — цитирует Егорова пресс-служба РФС.



Егоров был назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования в мае 2018 года.



В ноябре Егоров сообщил, что руководство РФС дало ему время до конца этого года на исправление ситуации с судейством в чемпионате России. Однако на этой неделе президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции заявил, что решение о его будущем может быть отложено на начало 2020 года.

РФС подтвердил уход Егорова с поста главы судейского департамента