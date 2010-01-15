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"Вердер" не получал предложения от "Юве" о переходе Эзила

"Вердер" не получал предложения от "Юве" о переходе Эзила
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«Вердер» опроверг появившиеся в итальянской прессе слухи о том, что «Ювентус» сделал предложение о приобретении 21-летнего полузащитника бременской командыМесута Эзила. Сообщалось, что туринцы готовы выкупить трансфер игрока за € 8 млн.

«Мы не получали никаких предложений от „Ювентуса“, — цитирует AFP представителя „Вердера“.

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