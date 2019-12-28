Мусаев: Фернандеш принесёт «Краснодару» много пользы

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением об игре полузащитника команды Мануэла Фернандеша.

«Когда мы потеряли Кабелла, столкнулись с острой проблемой нехватки игрока на позицию «десятки» или на фланг. Обсуждался ряд футболистов, в том числе из чемпионата России. Могли взять игроков, которые были бы в тонусе. Потом мне предложили Фернандеша. Конечно же я понимал, что последний матч Мануэл играл 13 мая и был к моменту трансфера растренирован. Да, он большой профессионал, работал сам по индивидуальной программе, но этого явно недостаточно, чтобы быть готовым для чемпионата России.

Я осознавал все риски, но всегда симпатизировал этому футболисту и поэтому без раздумий сказал: «Давайте возьмём его». Потом Мануэл, уже перейдя к нам, получил микроповреждение, что ещё сильнее затянуло набор формы. Когда первые три-четыре матча Фернандеш выходил на замену, мы вообще видели другого футболиста. Но в последних играх в году — и в еврокубках, и в чемпионате — перед нами предстал Мануэл, который был близок к своим лучшим временам в «Локомотиве». У меня большой оптимизм в отношении него, Фернандеш принесёт «Краснодару» много пользы», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.