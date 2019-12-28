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Источник: Мойес – главный кандидат на пост главного тренера «Вест Хэма»

Источник: Мойес – главный кандидат на пост главного тренера «Вест Хэма»
Футбол / Англия 0

«Вест Хэм Юнайтед» рассматривает Дэвида Мойеса, как основного кандидата на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, чилиец Мануэль Пеллегрини может быть уволен в случае неудовлетворительного результата в матче 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором «молотобойцы» встретятся с «Лестер Сити».

Главным кандидатом на пост главного тренера является шотландец Дэвид Мойес, уже возглавлявший «Вест Хэм» 2 года назад, которому тогда удалось спасти команду от вылета.

Также в шорт-листе лондонской команды находятся Шон Дайч, возглавляющий «Бёрнли», Крис Уайлдер из «Шеффилд Юнайтед» и бывший главный тренер «Брайтона» Крис Хьютон.

«Вест Хэм Юнайтед» отделяет лишь 1 очко от зоны вылета. Команда идёт на 17-м месте, имея в своём активе 19 баллов.

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