Гвардиола во 2-й раз в карьере дважды за сезон проиграл одной команде в чемпионате

Вчера, 27 декабря, «Манчестер Сити» упустил победу в матче английской «Премьер-лиги» с «Вулверхэмптоном» — 2:3. Стоит отметить, что подопечные Пепа Гвардиолы вели в ходе матча со счётом 2:0.
Для манчестерского гранда это поражение от «Вулверхэмптона» стало вторым в текущем сезоне — в домашней встрече подопечные Гвардиолы уступили со счётом 0:2. Таким образом, испанский тренер по второй раз в карьере уступил одной и той же команде как в выездном, так и в домашнем матчах чемпионата. Впервые такое случилось в сезоне-2016/17, когда «Ман Сити» дважды проиграл «Челси».
«Манчестер Сити», набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» (30) — пятое. Лидирует в турнирной таблице «Ливерпуль», опережая «Сити» на 14 очков.
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