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Эффектный гол ударом с лёта в падении — в обзоре матча «Ньюкасл» — «Эвертон»

Эффектный гол ударом с лёта в падении — в обзоре матча «Ньюкасл» — «Эвертон»
Футбол / Англия 0

«Ньюкасл Юнайтед» на своём поле уступил «Эвертону» со счётом 1:2 в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол на 13-й минуте забил нападающий гостей Доминик Калверт-Льюин. Он сориентировался в ситуации после рикошета и с линии вратарской отправил мяч в ворота.

Во втором тайме, на 56-й минуте, защитник хозяев Фабиан Шёр сравнял счёт. После подачи с фланга и скидки головой нападающего Энди Кэрролла он в падении точно пробил с лёта.

Победу «Эвертону» на 64-й минуте принёс Калверт-Льюин. Он оформил дубль, замкнув фланговый прострел в контратаке.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Ньюкасл Юнайтед», набрав 25 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 11-е место. «Эвертон» (25) — на 10-м.

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