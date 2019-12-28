Эффектный гол ударом с лёта в падении — в обзоре матча «Ньюкасл» — «Эвертон»

«Ньюкасл Юнайтед» на своём поле уступил «Эвертону» со счётом 1:2 в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.



Первый гол на 13-й минуте забил нападающий гостей Доминик Калверт-Льюин. Он сориентировался в ситуации после рикошета и с линии вратарской отправил мяч в ворота.

Во втором тайме, на 56-й минуте, защитник хозяев Фабиан Шёр сравнял счёт. После подачи с фланга и скидки головой нападающего Энди Кэрролла он в падении точно пробил с лёта.

Победу «Эвертону» на 64-й минуте принёс Калверт-Льюин. Он оформил дубль, замкнув фланговый прострел в контратаке.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Ньюкасл Юнайтед», набрав 25 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 11-е место. «Эвертон» (25) — на 10-м.