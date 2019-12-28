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«Милан» этой зимой хочет заполучить ещё двух игроков

«Милан» этой зимой хочет заполучить ещё двух игроков
Футбол / Италия 0

«Милан» не собирается останавливаться на трансфере нападающего Златана Ибрагимовича, который вернулся в стан красно-чёрных 27 декабря. В планы боссов клуба входят ещё два приобретения, сообщает Calciomercato.com.

В январе 2020 года «Милан» хочет купить хавбека «Манчестер Юнайтед» Неманью Матича и защитника каталонской «Барселоны» Жан-Клера Тодибо. Красно-чёрные уверены, что им удастся заполучить обоих футболистов.

Трансферная стоимость Матича оценивается в € 20 млн. В нынешнем сезоне 31-летний серб принял участие в 7 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Трансферная стоимость Тодибо оценивается в € 10 млн. В этой кампании 19-летний француз помог «Барселоне» в двух матчах испанской Примеры и одной встрече Лиги чемпионов.

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