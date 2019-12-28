«Милан» этой зимой хочет заполучить ещё двух игроков
«Милан» не собирается останавливаться на трансфере нападающего Златана Ибрагимовича, который вернулся в стан красно-чёрных 27 декабря. В планы боссов клуба входят ещё два приобретения, сообщает Calciomercato.com.
В январе 2020 года «Милан» хочет купить хавбека «Манчестер Юнайтед» Неманью Матича и защитника каталонской «Барселоны» Жан-Клера Тодибо. Красно-чёрные уверены, что им удастся заполучить обоих футболистов.
Трансферная стоимость Матича оценивается в € 20 млн. В нынешнем сезоне 31-летний серб принял участие в 7 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
Трансферная стоимость Тодибо оценивается в € 10 млн. В этой кампании 19-летний француз помог «Барселоне» в двух матчах испанской Примеры и одной встрече Лиги чемпионов.
Ибрагимович вернулся в «Милан». Хотя ему уже 38!
Возвращение Ибракадабры, «исчезновение» Озила и снова о Зозуле — в футбольном обзоре событий последней пятницы 2019 года.
- 28 декабря 2019
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