«Милан» этой зимой хочет заполучить ещё двух игроков

«Милан» не собирается останавливаться на трансфере нападающего Златана Ибрагимовича, который вернулся в стан красно-чёрных 27 декабря. В планы боссов клуба входят ещё два приобретения, сообщает Calciomercato.com.

В январе 2020 года «Милан» хочет купить хавбека «Манчестер Юнайтед» Неманью Матича и защитника каталонской «Барселоны» Жан-Клера Тодибо. Красно-чёрные уверены, что им удастся заполучить обоих футболистов.

Трансферная стоимость Матича оценивается в € 20 млн. В нынешнем сезоне 31-летний серб принял участие в 7 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Трансферная стоимость Тодибо оценивается в € 10 млн. В этой кампании 19-летний француз помог «Барселоне» в двух матчах испанской Примеры и одной встрече Лиги чемпионов.