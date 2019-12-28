Ибрагимович вернулся в «Милан». Хотя ему уже 38!

Голливудский композитор Ханс Циммер запишет титульную музыку по заказу «Краснодара»
Известный кинокомпозитор Ханс Циммер запишет титульную музыку специально по заказу «Краснодара», сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу российского клуба.
Напомним, 62-летний немецкий композитор стал автором музыки к заставке чемпионата мира 2018 года, который прошёл в России.
Циммер является автором музыки ко многим кинолентам, в том числе к фильмам «Человек дождя», «Король Лев», «Гладиатор», «Пёрл-Харбор», «Тёмный рыцарь», «Шерлок Холмс», «Гонка», «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк». Немецкий композитор является лауреатом премии «Оскар» (1995), двукратным обладателем премии «Золотой глобус» (1994, 2000) и трёхкратным лауреатом премии «Сатурн» (2009, 2011, 2015).
Ибрагимович стал игроком «Милана»
«Милан» на официальном сайте объявил о заключении контракта со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Соглашение форварда с итальянским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью продления ещё на один сезон.
В четверг, 2 января 2020 года, Ибрагимович прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра. Затем состоится пресс-конференция футболиста.
Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшем сезоне североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний шведский футболист забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.
Китайские комментаторы не упоминали Озила во время трансляции матча «Борнмут» — «Арсенал»
Китайский стриминговый сервис PPTV показал в прямом эфире матч 19-го тура «Борнмут» — «Арсенал» (1:1), но комментаторы не упоминали имени полузащитника лондонского клуба Месута Озила во время трансляции, сообщает The Sun.
При объявлении стартовых составов китайские комментаторы назвали всех игроков «канониров», кроме Озила. В течение всего матча они ни разу не произнесли имени немецкого футболиста. Комментаторы не стали говорить о Месуте, даже когда он покидал поле на 75-й минуте.
Напомним, в середине декабря Озил в социальных сетях осудил притеснения уйгуров в Китае и обвинил мусульман в замалчивании этой проблемы. Позднее «Арсенал» выступил с заявлением, в котором отметил, что сообщения хавбека выражают только его личное мнение. Из-за высказываний Месута китайское телевидение отказалось транслировать встречу 17-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» (0:3).
«Рубин» предлагает нападающему «Краснодара» Игнатьеву контракт на 4,5 года
Как стало известно «Чемпионату», Иван Игнатьев близок к переходу в «Рубин». Казанцы предлагают нападающему контракт на 4,5 года. Сумма возможного трансфера может составить € 7 млн, которые будут выплачены в рассрочку.
Ранее появилась информация, что «Краснодар» готов продать нападающего за € 8 млн. Раньше клуб не хотел продавать игрока, но теперь ситуация поменялась, и «Рубин» стал одним из клубом, который проявляют интерес к форварду.
Матч Сегунды будет доигран без зрителей из-за оскорблений в адрес Зозули
Матч 20-го тура испанской Сегунды «Райо Вальекано» — «Альбасете» будет доигран без зрителей, сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации.
Напомним, матч был остановлен из-за оскорблений болельщиками украинского форварда гостей Романа Зозули. По ходу первого тайма болельщики хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес Зозули. В частности, фанаты скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. Позже было принято решение не доигрывать встречу.
Точная дата проведения матча будет сообщена позднее. Также «Райо Вальекано» будет оштрафован на € 18 тыс. и наказан частичным закрытием трибун на два домашних матча.
«Спартак» согласился отпустить Джано в турецкий клуб «Денизлиспор»
Полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе с большой вероятностью проведёт ближайшие несколько месяцев в Турции.
Как сообщает Aksam.com.tr, красно-белые согласились отпустить 27-летнего футболиста в «Денизлиспор». Ожидается, что хавбек перейдёт в турецкий клуб на правах аренды на полгода. При этом «Спартак» будет выплачивать ему часть зарплаты.
Джано защищает цвета «Спартака» с 2009 года. За время в клубе он дважды уходил в аренду – в «Ростов» в сезоне-2013/2014 и в «Крылья Советов» во второй половине прошлого сезона. В нынешней кампании грузинский игрок принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями.
РФС подтвердил уход Егорова с поста главы судейского департамента
Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил об уходе Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования.
Отмечается, что экс-арбитр покинул должность по собственному желанию.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Егоров в скором времени прекратит работу в Российском футбольном союзе.
Напомним, Егоров был назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования в мае 2018 года.
В ноябре Егоров сообщил, что руководство РФС дало ему время до конца этого года на исправление ситуации с судейством в чемпионате России. Однако на этой неделе президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции заявил, что решение о его будущем может быть отложено на начало 2020 года.
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