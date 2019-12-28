Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Златан Ибрагимович перешёл в «Милан» на правах свободного агента

Златан Ибрагимович вернулся в «Милан» в 38 лет
Александр Алейников
Ибрагимович вернулся в «Милан». Хотя ему уже 38!
Возвращение Ибракадабры, «исчезновение» Озила и снова о Зозуле — в футбольном обзоре событий последней пятницы 2019 года.
Футбол 0

Голливудский композитор Ханс Циммер запишет титульную музыку по заказу «Краснодара»

Известный кинокомпозитор Ханс Циммер запишет титульную музыку специально по заказу «Краснодара», сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

Напомним, 62-летний немецкий композитор стал автором музыки к заставке чемпионата мира 2018 года, который прошёл в России.

Циммер является автором музыки ко многим кинолентам, в том числе к фильмам «Человек дождя», «Король Лев», «Гладиатор», «Пёрл-Харбор», «Тёмный рыцарь», «Шерлок Холмс», «Гонка», «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк». Немецкий композитор является лауреатом премии «Оскар» (1995), двукратным обладателем премии «Золотой глобус» (1994, 2000) и трёхкратным лауреатом премии «Сатурн» (2009, 2011, 2015).

Ибрагимович стал игроком «Милана»

«Милан» на официальном сайте объявил о заключении контракта со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Соглашение форварда с итальянским клубом рассчитано до конца сезона-2019/20 с возможностью продления ещё на один сезон.

В четверг, 2 января 2020 года, Ибрагимович прибудет в Милан для прохождения медицинского осмотра. Затем состоится пресс-конференция футболиста.

Последним клубом Златана был «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшем сезоне североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний шведский футболист забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче.

Берлускони зовёт Ибрагимовича в третью лигу. Не шутка
Шведу предложили контракт на 2,5 года и пообещали, что он будет играть в Серии А.

Китайские комментаторы не упоминали Озила во время трансляции матча «Борнмут» — «Арсенал»

Китайский стриминговый сервис PPTV показал в прямом эфире матч 19-го тура «Борнмут» — «Арсенал» (1:1), но комментаторы не упоминали имени полузащитника лондонского клуба Месута Озила во время трансляции, сообщает The Sun.

При объявлении стартовых составов китайские комментаторы назвали всех игроков «канониров», кроме Озила. В течение всего матча они ни разу не произнесли имени немецкого футболиста. Комментаторы не стали говорить о Месуте, даже когда он покидал поле на 75-й минуте.

Напомним, в середине декабря Озил в социальных сетях осудил притеснения уйгуров в Китае и обвинил мусульман в замалчивании этой проблемы. Позднее «Арсенал» выступил с заявлением, в котором отметил, что сообщения хавбека выражают только его личное мнение. Из-за высказываний Месута китайское телевидение отказалось транслировать встречу 17-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» (0:3).

В Китае перестали показывать матчи «Арсенала». Всё из-за Озила
Слова Озила в соцсети вызвали в Китае бурную реакцию. Главные футбольные новости – в обзоре минувшего дня.

«Рубин» предлагает нападающему «Краснодара» Игнатьеву контракт на 4,5 года

Как стало известно «Чемпионату», Иван Игнатьев близок к переходу в «Рубин». Казанцы предлагают нападающему контракт на 4,5 года. Сумма возможного трансфера может составить € 7 млн, которые будут выплачены в рассрочку.

Ранее появилась информация, что «Краснодар» готов продать нападающего за € 8 млн. Раньше клуб не хотел продавать игрока, но теперь ситуация поменялась, и «Рубин» стал одним из клубом, который проявляют интерес к форварду.

Слуцкий вернулся в РПЛ! Теперь он будет спасать «Рубин»
Мы скучали.

Матч Сегунды будет доигран без зрителей из-за оскорблений в адрес Зозули

Матч 20-го тура испанской Сегунды «Райо Вальекано» — «Альбасете» будет доигран без зрителей, сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации.

Напомним, матч был остановлен из-за оскорблений болельщиками украинского форварда гостей Романа Зозули. По ходу первого тайма болельщики хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес Зозули. В частности, фанаты скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. Позже было принято решение не доигрывать встречу.

Точная дата проведения матча будет сообщена позднее. Также «Райо Вальекано» будет оштрафован на € 18 тыс. и наказан частичным закрытием трибун на два домашних матча.

В Испании украинца Зозулю обозвали нацистом. Матч отменили — что теперь?
Подробности инцидента и реакция сторон.

«Спартак» согласился отпустить Джано в турецкий клуб «Денизлиспор»

Полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе с большой вероятностью проведёт ближайшие несколько месяцев в Турции.

Как сообщает Aksam.com.tr, красно-белые согласились отпустить 27-летнего футболиста в «Денизлиспор». Ожидается, что хавбек перейдёт в турецкий клуб на правах аренды на полгода. При этом «Спартак» будет выплачивать ему часть зарплаты.

Джано защищает цвета «Спартака» с 2009 года. За время в клубе он дважды уходил в аренду – в «Ростов» в сезоне-2013/2014 и в «Крылья Советов» во второй половине прошлого сезона. В нынешней кампании грузинский игрок принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями.

Мельгарехо и Джано сцепились прямо на поле! Что происходит со «Спартаком»?
Тедеско придётся поработать над дисциплиной в команде.

РФС подтвердил уход Егорова с поста главы судейского департамента

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил об уходе Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования.

Отмечается, что экс-арбитр покинул должность по собственному желанию.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Егоров в скором времени прекратит работу в Российском футбольном союзе.

Напомним, Егоров был назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования в мае 2018 года.

В ноябре Егоров сообщил, что руководство РФС дало ему время до конца этого года на исправление ситуации с судейством в чемпионате России. Однако на этой неделе президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции заявил, что решение о его будущем может быть отложено на начало 2020 года.

Александр Егоров больше не руководит судьями. Станет лучше?
В российском судейском корпусе произошли перемены, которые зрели давно. Ухода Александра Егорова требовали все. Пойдёт ли он на пользу?
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019