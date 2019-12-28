У хавбека «Саутгемптона» Хёйбьерга порвалась футболка во время матча с «Кристал Пэлас»

Футболка датского полузащитника «Саутгемптона» Пьера-Эмиля Хёйбьерга серьёзно пострадала во время матча 20-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:1).

В какой-то момент игровая майка хавбека практически полностью разорвалась, обнажив его спину.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» Actu Foot.

Хёйбьерг перешёл в «Саутгемптон» летом 2016 года из мюнхенской «Баварии». Сумма трансфера составила € 15 млн. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги (в 18 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020