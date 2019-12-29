Жардим и его помощники получат € 8 млн за расторжение контракта

Стали известны подробности расторжения контракта «Монако» с главным тренером Леонарду Жардимом, сообщает Monaco-Matin.



По информации источника, португальский специалист, а также его помощники Нельсон Кальдейра, Антонио Виейра и Хосе Барроаре, покинувшие клуб вместе с тренером, получат компенсацию в размере € 8 млн. Новый наставника «Монако» Роберт Морено пригласит в тренерский штаб команды ассистентов, с которыми работал ранее.



Жардим впервые стал главным тренером «Монако» в июне 2014 года. В октября 2018-го португалец был отправлен в отставку, но уже в январе 2019-го снова был назначен на пост наставника монегасков.



Морено возглавлял национальную команду Испании с июня по ноябрь 2019 года. До этого работал ассистентом в сборной Испании, «Барселоне», «Сельте» и «Роме».

«Монако» уволил Жардима и назначил Морено новым главным тренером команды