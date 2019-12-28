«Монако» уволил Жардима и назначил Морено новым главным тренером команды

«Монако» на своём официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Леонарду Жардимом. Новым наставником монегасков назначен Роберт Морено, ранее возглавлявший сборную Испании.
Морено подписал контракт с «Монако» до 30 июня 2022 года. 42-летний испанский специалист приступит к исполнению своих обязанностей в начале следующей недели.
Жардим впервые стал главным тренером «Монако» в июне 2014 года. В октября 2018 года португалец был отправлен в отставку, но уже в январе 2019-го снова был назначен на пост наставника монегасков.
Морено возглавлял национальную команду Испании с июня по ноябрь 2019 года. До этого он работал ассистентом в сборной Испании, «Барселоне», «Сельте» и «Роме».
«Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В 18 матчах монегаски набрали 28 очков.
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