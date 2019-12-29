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Сульшер — о победе в матче с «Бёрнли»: «Манчестер Юнайтед» хочет сохранить этот импульс

Сульшер — о победе в матче с «Бёрнли»: «Манчестер Юнайтед» хочет сохранить этот импульс
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подвёл итоги матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (2:0).

«В первом тайме мы были крайне хороши. Контролировали игру и доминировали. Конечно, во второй половине матча в нашей штрафной площади была пара опасных моментов, но наша защита справилась.

Очень важно провести сухой матч. Пускай ты не всегда побеждаешь, забивая один мяч, но сухие матчи позволяют улучшить позиции в турнирной таблице. У нас было множество возможностей для контратак. Отличная производительность.

Хотим сохранить этот импульс. Две победы — хорошая реакция на поражение в матче с „Уотфордом“. Хорошая реакция со стороны футболистов. Видно, что они учатся», — приводит слова Сульшера BBC.

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